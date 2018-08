Cena a quattro mani al Bon con la chef Ambra Romani. VIDEO

Ragusa - Una cena a quattro mani prevista per venerdì 27 luglio al Bon di Ragusa. Ospite speciale, che aprirà l'estate nel noto locale di Ragusa, Ambra Romani, chef e per tanti anni protagonista a “La prova del cuoco” di Antonella Clerici, e conduttrice del programma “The Real”. Insieme allo chef executive del Bon, Antonio Vitale, la Romani si cimenterà in un percorso culinario da non perdere. Perché oltre alla cena vera e propria, sia la Romani che Vitale saranno protagonisti di uno show cooking per ciascuna delle portate previste per la cena. Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0932 667075 in quanto i posti sono limitati.

Si tratta di un vero e proprio percorso sensoriale, pensato per questa particolare occasione, insieme ad uno show cooking che verrà effettuato in sala. Un mini corso di cucina live che coinvolgerà tutti i commensali, con prodotti locali, buon pesce, verdure e frutta".