Via le varcuzze dalla spiaggia delle varcuzze di Marina di Ragusa

Ragusa - I natanti depositati nello spazio comunale di Piazza Dogana dovranno essere rimossi dai proprietari entro il 30 luglio prossimo. Il sindaco Peppe Cassì che ha emanato un'apposita ordinanza per motivi igienico sanitari e di decoro urbano, spiega le motivazioni che lo hanno convinto ad adottare tale provvedimento.

“Da diversi anni alcune imbarcazioni da diporto stazionano in Piazza Dogana in stato di completo abbandono, sono divenute ricettacolo di rifiuti di ogni genere (persino di siringhe), e trasformate in latrine a cielo aperto. Alcune di esse sono peraltro poggiate su carrelli arrugginiti che rappresentano un vero e proprio pericolo per i bagnanti che affollano la spiaggia adiacente ed in particolare per i bambini che giocano nell'area.

Non si tratta - aggiunge ancora il sindaco Cassì - delle tipiche “varcuzze” di legno dei pescatori che un tempo utilizzavano Piazza Dogana come spazio di approdo e di vendita del pescato, e che hanno ormai trovato collocazione all'interno del porto turistico, ma di fatiscenti scafi privi di qualsiasi valore storico e di riferimenti alla tradizione di Marina di Ragusa, i cui proprietari hanno scambiato la discesa a mare della Piazza per area di parcheggio. Piazza Dogana deve essere liberamente fruibile da tutti”.