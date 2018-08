Enna: faceva prostituire la figlia di 9 anni con un anziano

Enna - Faceva prostituire la figlioletta di appena nove anni con un anziano, in cambio di pochi spiccioli e della spesa. E' questa l'agghiacciante storia che ha visto condannare a 9 anni di carcere e 20 mila euro di multa il padre della bambina. Così ha deciso il tribunale di Enna presieduto da Francesco Paolo Pitarresi.

L'uomo era stato arrestato nel 2016 dai carabinieri, in seguito ad una segnalazione anonima: qualcuno, infatti, aveva ripetutamente visto i due uomini appartarsi con la bambina. Il processo è iniziato nel 2017 e nel frattempo l'imputato, un anziano del posto, è morto. Il padre della bambina è stato condannato per favoreggiamento della prostituzione minorile e atti sessuali in concorso.