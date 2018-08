Enna: Montalbano sono! In realtà era semplicemente un ubriaco al volante

Enna - E' stato arrestato ieri dalla polizia, in viale Diaz, ad Enna Alta, un uomo alla guida di un'auto completamente ubriaco. All'uomo è stato intimato l'alt e subito, una volta avvicinatisi, i poliziotti hanno notato il forte odore di alcol provenire dall'auto. Non era nemmeno in grado di reggersi in piedi. Si tratta di C.G., 46enne leonfortese, e si è dimostrato subito insofferente al controllo e farfugliando frasi sconnesse, palesando un evidente stato di ebbrezza alcolica, in maniera alquanto maldestra, tentando di eludere l’inevitabile sanzione, ha esclamato: “Il commissario Montalbano sono!”.

A quel punto i poliziotti hanno notato anche delle chiazze nel cavallo dei pantaloni, correlate a incontinenza che hanno confermato ancora di più che l’uomo fosse completamente ubriaco. Essendosi rifiutato di fare l'alcol test, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. All'uomo è stata anche ritirata la patente e sequestrata l'auto. Mentre veniva portato in caserma, cercava il mare ed era sempre convinto di essere il commissario Montalbano.