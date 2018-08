Nutella cerca 90 assaggiatori. Chi si sacrifica?

Nutella cerca 90 giudici sensoriali.

90 persone selezionate, pagate per assaggiare la Nutella e ingredienti costitutivi, per un impegno complessivo di due giorni a settimana nella sede di Alba. Il colosso dolciario di Alba ha pubblicato l'annuncio attraverso il portale Openjobmetis: "Si ricerca per importante azienda alimentare, 90 giudici sensoriali - assaggiatori/trici di semilavorati dolciari. È richiesta abitudine all'utilizzo del computer e assenza di allergie legate a prodotti di questo genere o di patologie/abitudini che possano influenzare le capacità sensoriali coinvolte (gusto, olfatto e la vista nella distinzione dei colori). È richiesta disponibilità part time, 2 giorni alla settimana, 2 ore per giorno (mattina o pomeriggio). Si offre corso di formazione che avrà l'obiettivo di educare il senso dell'olfatto e del gusto e a migliorare la capacità di esprimere a parole ciò che si percepirà con gli assaggi dei prodotti semilavorati e contratto di somministrazione duraturo".

Dopo la prima selezione, i 90 prescelti saranno ulteriormente scremati e soltano i migliori 40 accederanno a quello che sulla carta sembra davvero un lavoro da leccarsi i baffi. Fatevi avanti e inviate il curriculum. Il lavoro "goloso" dei vostri sogni vi aspetta. Ci vuol sacrificio, non c'è dubbio.