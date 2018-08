Il 12 agosto il concorso di poesie E-vViva la Mamma

Modica - Sarà nuovamente Villa Anna a Ispica, per il sesto anno consecutivo, ad ospitare la cerimonia di premiazione del concorso internazionale di poesia dedicato alla figura materna "È-vviva la mamma" giunta alla sua quindicesima edizione. Anche quest'anno numerosi poeti hanno aderito al concorso organizzato dall'omonima associazione culturale e presieduta da Giorgio Fratantonio. Il concorso, dedicato alla madre del presidente dell'associazione, donna Raffaella Livia Fratantonio, avrà il suo culmine nella serata di gala prevista per giorno 12 agosto presso la spettacolare villa ottocentesca "Villa Anna" di contrada Graffetta (sulla strada Pozzallo - Ispica) dove verranno premiati i tre vincitori di quest'anno: Nunzio Buono con la poesia "Adesso che nevica" dalla provincia di Pavia, Antonio Micalizio con la poesia "Squilli a vuoto" da Siracusa e Nicolò Romano con "Vocaboli d'amore" da Palermo. L'esatto ordine dei tre vincitori sarà svelato solo durante la serata del 12 agosto dove verranno consegnati i premi in denaro per i tre vincitori e i numerosi riconoscimenti speciali che andranno a Giovanni Malambrì da Messina con la poesia "All'ombra del Sicomoro", Daniela Solarino da Roma con l'opera "Nostalgia", Giovanna Cannata da Ispica con la poesia "Ago di ginepro".