Festa della Pigiatura, a Pachino

Pachino - Il 23 agosto 2018, alle ore 19.00, presso il Museo del Vino a Pachino di Nele Nobile, si terrà la Festa della Pigiatura, un evento che ha l’obiettivo di esaltare il vino quale elemento caratterizzante la cultura e la storia della civiltà che lo produce; una festa per promuovere l’identità della terra di Pachino, della sua storia, delle tradizioni del paesaggio, della poesia.

All’interno della Festa della Pigiatura il Soroptimist Club Val di Noto curerà un approfondimento sul ruolo delle pigiatrici, donne che tra grandi fatiche e encomiabile abnegazione, non perdevano mai il sorriso e la loro affascinante femminilità. Il Soroptimist Club Val di Noto è un’organizzazione per donne di oggi impegnate in attività professionali e manageriali.

Le Soroptimiste promuovono azioni e creano opportunità per trasformare e migliorare la vita delle donne, attuare il loro potenziale individuale e collettivo, realizzare le loro aspirazioni attraverso la rete globale delle socie e la cooperazione mondiale. Con la loro partecipazione alla Festa della Pigiatura, vogliono porre un’attenzione particolare sulla figura della donna nel mondo del lavoro, aprendo una prospettiva storico-culturale di una tradizione, che ancora oggi affascina e parla al cuore.

PROGRAMMA

Coordina il dottor Sergio Taccone – giornalista

di Noto

19,00 Una breve introduzione sul” Valore delle Pigiatrici “ realizzata da SOROPTIMIST INTERNATIONAL Club Val di Noto



19:10 “IL VINO BUONO DELLA CANZONE D’AUTORE…PERCORSO MUSICALE DI E CON UGO MAZZEI

20:00 LA PIGIATURA:l’arrivo dei carretti siciliani colmi di uva e “sversamento” della stessa nei tini.

20,30 Ficus Carica Gruppo Gruppo Folckloristico

21:00 VISTITA AL MUSEO DEL VINO

21:30 FINGER FOOD SICILIANI CREATI dal Bar Il ciclope

22:00 CANTI E DANZE DELLA VENDEMMIA E OLTRE CON “FICUS CARICA – GRUPPO POPOLARE”

CON ALFONSO LAPIRA - VOCE