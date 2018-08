A Noto si inaugura il velodromo comunale

Noto - Il Velodromo comunale di via Angelo Cavarra è pronto: porterà il nome di Paolo Pilone e ieri sera ha ricevuto l’omologazione per ospitare eventi sportivi e agonistici. Giovedì 2 agosto sarà ufficialmente inaugurato alla presenza dei vertici nazionali della Federazione Ciclismo Italiana e di quelli regionali e provinciali del Csi. A Noto arriverà anche Davide Cassani, ex ciclista e adesso ct della nazionale italiana di ciclismo su strada.

Il programma della giornata prevede alle 12 nella Sala degli Specchi di Palazzo Ducezio la conferenza stampa di presentazione del nuovo Velodromo. Alle 17.30, invece, è previsto il taglio del nastro della nuova struttura sportiva di via Angelo Cavarra, seguito poi da una grande festa dello sport netino, aperta a tutte le associazioni e società della città.

«Il Velodromo è pronto all’uso - dichiara il sindaco Corrado Bonfanti - e giovedì oltre ad inaugurarlo ufficialmente lo intitoleremo al nostro concittadino Paolo Pilone. Padrino d’eccezione sarà Davide Cassani, il Commissario Tecnico della nazionale italiana di ciclismo su strada. Mi auguro che tutte le associazioni sportive, netine e non, partecipino a quello che sarà un evento storico».

Il nuovo Velodromo Paolo Pilone potrà ospitare gare su pista e, grazie anche ai nuovi spazi ricavati nei locali spogliatoi, anche alcune discipline paraolimpiche.