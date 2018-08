Un parco acquatico galleggiante, a Custonaci

Custonaci - Dopo il grande successo della passerella galleggiante, un’altra novità a Custonaci, per allietare la stagione estiva all’insegna del divertimento unico ed esclusivo. Da sabato 28 luglio, nella Baia Cornino, prende servizio il Tarzan Boat, un piccolo acquafan, un vero e proprio parco acquatico galleggiante che si sposta come una comune imbarcazione, ma a bordo porta con sé tutto ciò che si possa desiderare per divertirsi in acqua: scivoli d'acqua, trampolini, funi e tappeti elastici, questo e tanto altro è il Tarzan Boat.

Sarà collocato al largo della Baia di Cornino. Circa 10 mt di lunghezza con due trampolini elastici, scivolo curvo e altri sei “intrattenimenti”. Per gli amanti dei tuffi l’altezza da cui lanciarsi è di tutto rispetto: 4,2 metri.