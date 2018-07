Farinetti acquista vigneti sull'Etna

PALERMO, 27 LUG Oscar Farinetti patron di Eataly ha rilevato l'azienda Tenuta Carranco a Solicchiata, frazione di Castiglione di Sicilia, sul versante nord, dell'Etna. Sono in tutto una ventina di ettari di cui vitati al momento sei, altri cinque da impiantare a vigneto e sei coltivati ad ulivo più alcuni immobili, tra cui una villa. Parte del vigneto ha una sessantina d'anni. L'acquisizione farà nascere una joint venture tra Farinetti e Francesco Tornatore, proprietario di una affermata cantina sempre a Solicchiata e proprietario di oltre sessanta ettari vitati e una produzione di circa 300 mila bottiglie. Farinetti sarà, rivela il sito on line Cronachedigusto.it, il socio di maggioranza della neonata società che potrebbe chiamarsi Villa dei Baroni. "È da tempo che sognavo l'idea di poter fare un vino dell'Etna ha detto l'imprenditore piemontese È un territorio fantastico, i vini mi ricordano quelli delle Langhe e il mio nebbiolo, per quanto siano anche molto diversi. È la prima volta che investo in Sicilia".