Palermo - La Regione stanzia 400mila euro in vista della visita del Papa in Sicilia, in programma sabato 15 settembre a Piazza Armerina e Palermo.

Il contributo servirà, come si legge nella delibera che approva lo stanziamento della somma, a sostenere le spese necessarie per organizzare un evento per il quale si prevede una massiccia partecipazione popolare.

Le risorse sono state recuperate tra i capitoli di bilancio degli assessorati regionali dell'Economia, del Turismo e dei Beni culturali.