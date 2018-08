Scerbata la pista ciclabile Marina di Modica-Sampieri

Modica - Ultimato l’intervento di scerbatura e pulizia della pista ciclabile Marina di Modica-Sampieri da parte degli operai del settore ‘Ecologia e Ambiente’ del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, di concerto con l’Aziende Foreste della Regione siciliana per quanto concerne la rimozione della sabbia. Anche il settore ‘Lavori Pubblici e Infrastrutture’ ha favorito la pulizia della pista risolvendo anche il problema del residente disabile che per l’accumulo di sabbia era impossibilitato a raggiungere il mare.

Così come negli anni passati la florida vegetazione aveva reso impraticabile la pista ciclabile ma la pesante situazione finanziaria dell’Ente (di nuovo in squilibrio finanziario per i mancati trasferimenti della Regione e il prelievo forzoso dello Stato) non favorisce una tempistica negli interventi soprattutto per quanto concerne la pulizia dei cigli delle strade provinciali e delle rotatorie in maniera sistematica e a tappeto, ma si provvede esclusivamente con lavori in economia e nei tratti dove la scerbatura e lo sfoltimento di cespugli e arbusti è necessaria per evitare di poter arrecare grave pregiudizio all’incolumità degli automobilisti o dei ciclisti o dei pedoni.