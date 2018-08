Modica: sequestrata merce, sanzionato venditore ambulante abusivo

Modica - Era stato più volte diffidato, più volte era tornato a stazionare con la propria bancarella a vendere oggettistica varia in Corso Umberto, fino a stamattina, quando è stato sanzionato e la merce sequestrata. La polizia locale ha sanzionato il venditore, M.R., 29 anni, del Bangladesh ma residente a Modica, era tornato sui luoghi, stavolta in Viale Medaglie d'Oro, infischiandosene delle diffide ricevute nei giorni scorsi.

L'uomo, a quel punto, ha abbandonato la mercanzia, e si è dato alla fuga. Poco dopo è stato rintracciato in Via Gallo, traversa della centralissima Via Vittorio Veneto. Si è proceduto al sequestro ai fini della confisca della merce del valore di alcune centinaia di euro mentre il 29enne è stato anche sanzionato per quasi 310 euro.