Melilli - Un concerto atteso del compositore, musicista e cantante Alvaro Soler, lo spagnolo più amato in Italia. Soler il 10 agosto tornerà in Sicilia per un concerto che si terrà in piazza San Sebastiano a Melilli. Il concerto è organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune. Il biglietto d'ingresso costerà 29 euro.