LE FOTO. La notte dell'eclissi

Ragusa - Sin dall'antichità, le eclissi hanno rappresentato per l'uomo un fenomeno tanto affascinante quanto misterioso. E anche ieri sera siamo rimasti tutti col naso all'insù per assistere all'eclissi di luna più lunga del secolo. Uno spettacolo che molti hanno visto dalle riserve naturali, da posti non inquinati dalla luce, in campagna o anche semplicemente dal balcone di casa propria. Noi, l'abbiamo osservata da Ragusa Ibla.

Un'ora e 43 minuti di luna rossa. Il maggiore oscuramento della Luna si è verificato intorno alle 22,20. Il satellite, dopo l’uscita dalla totalità, ha attraversato il cono di penombra per emergerne definitivamente e segnare così la fine dell’eclissi all’1.30 del 28 luglio.

Le foto che vi proponiamo sono di Davide Modesto e raccontano alcune fasi dell'eclissi, dall'inizio alla fine.