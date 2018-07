Nerone, caldo torrido in arrivo, dal 7 agosto pioverà

Nerone. Un caldo incendiario. Questo fine settimana sarà rovente con l'arrivo di Nerone, ma potrebbe essere l'ultimo caldo di questa stagione estiva. L'anticiclone africano promettte 35, 36,37 anche 38 gradi nelle città lontane dal mare con punte addirittura di 40 nelle zone interne di Sicilia e Sardegna e laddove, come in Veneto, ci si fermerà à 33, 34.

Se però questa sarà una settimana bollente la situazione cambierà radicalmente dopo il 7 agosto quando arriverà quella che gli esperti definiscono "rottura dell'estate". Solitamente coincide con il periodo dopo ferragosto, ma quest'anno, potrebbe anticipare. Secondo quanto riportato da il Meteo.it, questo significa che ci sarà un calo delle temperature e piogge al Nord, Centro e Adriatiche già all’inizio della seconda settimana di agosto.

L'anticiclone "partirà dal Marocco, passerà per la Spagna e poi arriverà anche in Italia". Il grande caldo interesserà i prossimi giorni, almeno fino a domenica 5 agosto.

"Il caldo sarà in costante aumento giorno dopo giorno, arrivando a toccare punte di 38-39 gradi. Ma l'afa di certo non aiuterà, facendosi percepire almeno 4 gradi in più". Una grande ondata, come spiega il direttore di Meteo.it Antonio Sanò, che si concluderà con una perturbazione nord-atlantica provocando anche temporali e nubifragi. In Sicilia, il grande caldo si sentirà specie nelle zone interne con temperature che toccheranno i 40 gradi. Intorno al 7 agosto, poi, l’anticiclone andrà via lasciando spazio ad un autunno anticipato.