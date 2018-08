Sarah Jessica Parker saluta la Sicilia da Noto, con le sue bimbe

Noto - Una foto su Instagram per ringraziare la Sicilia e per dirle addio (per ora). Sarah Jessica Parker, l'attrice di Sex&The City e icona della moda, saluta così la Sicilia e il val di Noto in particolare, dove ha trascorso alcuni giorni di vacanza insieme alla sua famiglia.

"The smile says it all. Thank you Sicily for living up to all our hopes and very high expectations. Farewell. For now. X, The Parker-Brodericks". Soddisfatta, dunque, del soggiorno trascorso qui. Le aspettative, come lei stessa dice, sono state rispettate. E il suo sorriso, in effetti, racconta molto più di mille parole.