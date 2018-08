Cappotta Opel Astra sulla Scicli-Donnalucata, ferite lievi per una donna

Scicli - Conseguenze per fortuna poco preoccupanti per una donna di Donnalucata che a bordo della sua Opel Astra è stata vittima oggi pomeriggio, intorno alle 18, di un incidente stradale autonomo. L'auto è cappottata finendo fuori strada mentre la conducente percorreva la vecchia provinciale Scicli-Donnalucata, strada diventata tristemente nota per i tanti incidenti autonomi con auto che si ribaltano. Ricoverata a Modica, le è stato diagnosticato un trauma cranico.