Modica, sequestrata discarica abusiva, denunciata una persona

Modica - La polizia locale di Modica ha individuato una discarica abusiva, situata lungo la pubblica via, in Contrada Fasana. In particolare è stata accertata la presenza di rifiuti di vario genere costituiti da diversi cartoni pieni di articoli di abbigliamento non usati. Avviate le indagini, si è riusciti a risalire al proprietario di un negozio di abbigliamento che è stato immediatamente convocato.

Questi dichiarava di avere venduto la merce ad un extracomunitario, esibendo regolare fattura. Si è quindi proceduto a rintracciare quest'ultimo, un marocchino, il quale, a sua volta, indicava in un suo connazionale, anche questi venditore ambulante, la persona a cui aveva ceduto i capi d'abbigliamento trovati nella discarica.

A questo punto è stato individuato T.B., 30 anni, marocchino residente a Modica, il quale ha ammesso le proprie responsabilità. Il giovane è stato, pertanto, deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa per smaltimento di rifiuti in area pubblica senza le previste autorizzazioni.