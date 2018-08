Passeggeri Ryanair bloccati a Londra, ci sono modicani e pozzallesi

Londra - Sono bloccati, in ostaggio dei problemi di Ryanair, all’aeroporto di Stansted di Londra, quattordici ragazzi di Modica e Pozzallo accompagnati da due tutor, che sarebbero dovuti tornare ieri pomeriggio da un viaggio studio in Inghilterra.

A causa di uno sciopero del personale Ryanair il volo delle 16.45 di ieri diretto a Comiso è stato annullato. Non si tratta adi un disagio isolato. Sono infatti circa tremila i passeggeri rimasti a terra a causa della cancellazione di un totale di diciotto voli Ryanair. I minori iblei hanno trascorso la notte in aeroporto e non sanno quando potranno tornare a casa.