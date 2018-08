Tragico incidente in Scozia, muoiono donna e bimbo di Siracusa

Siracusa - Gravissimo incidente in Scozia: 5 persone sono morte la scorsa notte a causa di uno scontro tra un minibus e un fuoristrada, scontratisi frontalmente per cause ancora da chiarire. Fra le 5 vittime vi sono una donna e un bambino di Siracusa.

Secondo fonti di polizia locale, a bordo del minibus Fiat viaggiavano sei persone, tutti connazionali: due coppie italiane, una delle quali con due figli piccoli. A perdere la vita sono stati uno dei due bimbi e una donna. Degli altri occupanti del van, tutti feriti e tutti ricoverati in ospedale, due, entrambi adulti, appaiono in condizioni gravi.

Gli altri tre morti sono britannici ed erano sul suv.

Indagini della polizia in corso. Il console italiano a Edimburgo, Carlo Perrotta, è in contatto costante con le autorità investigative e sanitarie fin dalla notte. E il console onorario ad Aberdeen si è recato nell’ospedale in cui sono stati ricoverati i connazionali.