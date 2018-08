Google Camp, cena a Selinunte e vip ospiti al Resort Verdura

Sciacca - Torna in provincia di Agrigento per il quarto anno consecutivo il Google Camp, l'evento internazionale che il colosso della tecnologia organizza ogni anno. Gli ospiti alloggeranno ancora una volta al Resort Verdura di Sciacca ma questa volta la cena non sarà al Tempio della Concordia di Agrigento, ma tornerà al parco archeologico di Selinunte.

Lo staff di Google pare sia qui già da un mese per preparare tutto nei minimi dettagli e nel massimo riserbo. La cena di gala sarà martedì prossimo, mentre quella tipicamente siciliana per il secondo anno consecutivo sarà nuovamente al Baglio di San Vincenzo a Menfi e la serata si svolgerà il 1 agosto. Intanto sono già arrivati i primi ospiti, alcuni su lussuosi yatch, altri in elicottero e altri in aereo.