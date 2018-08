Da Portopalo a Donnalucata, il raduno delle Ferrari

Scicli - Il Tour delle Rosse in Val di Noto. Il 5 agosto sarà raduno Ferrari nelle province di Siracusa e Ragusa. Si parte la mattina, con auto d'epoca e ancora in produzione, da Portopalo di Capo Passero, per proseguire a Marina di Modica, Marina di Ragusa, Punta Secca. In serata le auto stazioneranno al lungomare di Donnalucata.