La corista dei Pink Floyd a Marina di Modica

Modica - E' appena atterrata in Sicilia e per la prima volta, Machan Taylor, corista storica dei tour mondiali dei Pink Floyd salirà sul palco dell'auditorium di Marina di Modica giorno 5 Agosto alle ore 21.30.

La stupenda voce di Machan sarà accompagnata dalla famosa band siciliana "Pink's One Tribute Show", ripercorrendo tutti i brani dei Pink Floyd in uno spettacolo di suoni e luci.