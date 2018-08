Danzart Festival, gli appuntamenti

Ragusa - Grande partecipazione di ballerini che stanno seguendo i numerosi stage con i maestri più importanti del mondo della danza italiana e internazionale ma anche grande consenso da parte del pubblico che assiste ai vari momenti di spettacolo. Continua con successo la quarta edizione di DanzArt Festival, la manifestazione con respiro internazionale dedicata alla danza in tutte le sue sfaccettature, con la direzione artistica di Cetty Schembari. Il festival, vero e proprio palcoscenico internazionale della danza, è una manifestazione creata per offrire la possibilità di avvicinarsi al mondo della danza classica, moderna, contemporanea, street e commercial grazie a vere e proprie giornate formative alla presenza dei maestri. Il format del festival è quello di proporre lezioni tenute da maestri e insegnanti che nel contempo scoprono i talenti che partecipano, offrendo a volte non solo consigli ma anche borse di studio per proseguire la propria formazione. Il tutto affiancato da spettacoli serali dedicati anche ai meno esperti in materia che vogliono approcciarsi anche per la prima volta al mondo della danza di primissimo livello. Anche quest’anno infatti non sono mancati ospiti di fama internazionale. Per la tecnica classica ci sono Bella Ratchinskaja, Cinzia Di Pizio e Giulia Rossitto, per modern, street e heels ci sono Raffaele D’Anna, Ilona Beker e Attila, per modern contemporary Angelo Recchia, per contemporary fusion ci sono Julia Spesser, Dorian Mallia, Stefano Silvino, Ermanno Sbezzo e Salvo Alicata, per hip hop e mix style ci sono Raffaele Micale, Majid Khidiri e Alis Bianca. E molti di loro nel fine settimana appena trascorso hanno seguito tutti i partecipanti di Danzart nelle varie lezioni e stage programmati. Sabato 28 luglio si è svolta la “Milonga del Corazon” con la passione del tango argentino a cura del gruppo “Tango per Passione”, domenica 29 luglio la masterclass Battle Hip Hop che è stata preceduta nel pomeriggio dalla free art con gli studenti dell’accademia di belle arti di Firenze e l’accademia del fumetto di Palermo. Infine questo lunedì sera l’appuntamento con la Gdo Dance Company. Per i talenti delle accademie e delle scuole più importanti d’Italia, sia questo lunedì 30 luglio che questo martedì 31 luglio, c’è l’appuntamento “On Stage” che crea una vera e propria vetrina in cui proporre le proprie performance sotto lo sguardo attento degli insegnanti ma anche del pubblico. Questo martedì l’appuntamento è fissato per le ore 22 in piazza Hodierna mentre cresce l’attesa per lo Show Case – galà finale in programma questo mercoledì 1 agosto alle ore 21 come sempre con ingresso libero e sempre in piazza Hodierna. L’evento, organizzato dall’Associazione Maria Taglioni in collaborazione con Endas, Comune di Ragusa e Centro Servizi Culturali, è realizzato grazie al sostegno di sponsor privati, tra cui: Mad, Cer, Sisagro, Tecno Risorse, Despar, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Promoexpo, Astuta Car, Mercato Del Fiore, Gianni Motors, Oz Export, Nova Quadri.