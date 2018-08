Invisibili - Memorie notturne del Val di Noto, debutta a Scicli

Scicli - Giorno 3 agosto alle 21:00 ed alle 22:30, solo 40 spettatori in ogni spettacolo, debutta a Sicli, Invisibili - Memorie notturne del Val di Noto. Spettri e fantasmi della nostra terra prendono vita nel suggestivo complesso del Convento del Carmine in piazza Busacca , raccontando le loro storie ambigue ed estreme mentre conducono il pubblico nei locali restituiti per l’occasione alla città nella loro naturale e misteriosa teatralità.

Nell’idea che questo evento non si possa semplicemente accomunare ai tour del terrore che si tengono in varie città d’arte, abbiamo dato voce a vicende che raccontano momenti della Storia siciliana vista attraverso lo sguardo di personaggi che la popolarono vivendola ai margini o, in alcuni casi, proprio nel cuore degli eventi.

Protagonisti che si trovano nelle pagine dei nostri archivi ricostruiti da una fedele ricerca storica, accanto ad altri di pura invenzione a colmare un fatto di cronaca che poneva un mistero insoluto, o una prospettiva alternativa a quella tramandata. Tutti accomunati da una insaziabile irrequietezza perché tutti alle prese con una questione irrisolta, sospesi tra la vita e la morte in una dimensione illusoria, alla ricerca di una verità, di un riscatto, di una vendetta o di un aiuto. Sabina Pangallo

Info e prenotazioni 3474999096 oppure Libreria Don Chisciotte, Via Aleardi 4 Scicli. tel 0932 842674