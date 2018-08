Ragusa, si scerbano le vie cittadine

Ragusa - Sono in corso le opere di scerbatura programmate dall’amministrazione comunale in alcune vie della città, e precisamente in via Pietro Nenni, via Psaumida, via Mattarella, a Marina di Ragusa lungo il tratto della pista ciclabile ed in centro storico nei tratti di via Ecce Homo, via Sant’Anna, via S. Vito, Corso Italia, via XXIV Maggio.

Nei prossimi giorni saranno sottoposte a lavori di sfalcio e diserbo alcune vie del centro storico di Ibla e Superiore. Nel dettaglio, via Giardino, via Ten. La Rocca, via delle Suore, via Orfanotrofio, via Pezza, via Ibla, via Cav. Distefano, via Ecce Homo, via Mario Leggio, Corso Vittorio Veneto, via M. Schininà, via Garibaldi, via G.B.Odierna, via Nicastro.

Calendarizzate anche le opere da eseguire entro ferragosto presso la villa Margherita ed il Giardino Ibleo, così come verranno completate le strade rimanenti di Marina di Ragusa, dove maggiori sono le difficoltà d’intervento per l’alta incidenza di residenti e villeggianti. “Certamente non è questo il periodo migliore per intervenire a Marina di Ragusa - sottolinea l’assessore al Verde Pubblico e Decoro Urbano, Giovanni Iacono - I problemi che stiamo riscontrando sono notevoli in quanto ci troviamo nel bel mezzo del picco massimo di presenze nella nostra frazione marinara.

In alcune strade i lavori sono stati eseguiti in maniera parziale per la massiccia presenza di autovetture posteggiate. E’ una situazione che non garantisce di svolgere con regolarità gli interventi programmati, che sicuramente andavano eseguiti prima che iniziasse la stagione estiva”.