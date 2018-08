Vittoria: uffici a Carfì, l'ultimo atto di Moscato

Vittoria - Il sindaco Giovanni Moscato rende noto che è stato riaperto Palazzo Carfì.

“Avremmo voluto inaugurare ufficialmente i nuovi locali che ospitano gli uffici del Consiglio comunale presso Palazzo Carfì – dichiara Moscato - ma appare doveroso, non potendolo fare, comunicare alla città un altro risultato dell'amministrazione comunale e a Presidenza del Consiglio comunale.

Finalmente il palazzo, chiuso da anni, sarà aperto alla città. Già gli uffici del prossimo Consiglio comunale saranno allocati in quella sede, che dà la giusta dignità all'organo assembleare, sede della dialettica democratica. Sono orgoglioso di aver disposto come ultimo atto l'apertura di un palazzo storico, che rappresenterà un'ulteriore risorsa per la comunità”.

“Ringrazio il sindaco Moscato -afferma il presidente del Consiglio comunale, Andrea Nicosia - per avere assecondato questa esigenza, e gli uffici tecnici per avere operato con celerità. Non sarà questo Consiglio a fruirne, ma resta comunque la soddisfazione di avere riconsegnato alla città un immobile di pregio chiuso da anni e di avere ridato la giusta dignità agli uffici del Consiglio comunale”.