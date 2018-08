Agrigento: donna attaccata da decine di meduse, è grave

Agrigento - Una 25enne pallavolista di Lucca è finita in ospedale a causa delle decine di punture di meduse. Secondo quanto si è appreso la donna, in vacanza a Cannatello, località dell'agrigentino, si trovava in acqua quando è statao attaccata da meduse di grosse dimensioni. La donna si sarebbe trovata a circa 250 metri dalla riva.

La giovane, in vacanza con il fidanzato, è stata salvata dai bagnini Felice Amodio e Giuseppe Filippazzo della cooperativa "Ulisse" di Porto Empedocle.

E' stata immediatamente portata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Ha rischiato uno choc fatale.