Scoglitti, bloccata corsa clandestina di cavalli

Vittoria - I carabinieri di Vittoria sono intervenuti a Scoglitti, in contrada Berdia dove hanno sorpreso 7 soggetti intenti a svolgere una corsa clandestina di cavalli, che veniva interrotta dall’arrivo dei militari.

Sono stati tutti identificati i partecipanti alla "competizione" e tutti sono stati deferiti in stato di libertà per maltrattamento di animali e organizzazione di competizione non autorizzata tra animali, mentre i cavalli venivano sequestrati per essere sottoposti a visita veterinaria da parte di personale dell’ASP di Ragusa.