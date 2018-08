L'arancina fusion pollo al curry de La Cantunera

Ragusa Ibla - I puristi dell’arancina (o arancino che dir si voglia), potrebbero storcere il naso. Ma non c’è proprio nulla di cui meravigliarsi o scandalizzarsi perché come si sa, la contaminazione fra diverse culture culinarie è la base della nostra, la cucina siciliana. E allora, perché non tentare anche la fusione di culture diverse in un’arancina? Partiamo dal presupposto che la maggior parte della gente concepisce l’arancina soltanto in tre modi: al ragù, al burro e agli spinaci. Poi venne il tempo dei pistacchi di Bronte e allora ci siamo innamorati dell’arancina al pistacchio. Deliziosa. Chi ha avuto la fortuna di frequentare per anni la città di Catania, sa che la versione catanese dell’arancina possiede un grosso pezzo di carne al sugo. Le versioni dell’arancina, oggi, non si contano più: alla norma, pesce spada e melanzane, addirittura la versione dolce con la nutella…insomma, l’unico limite è la fantasia.

Ma avete mai provato ad assaggiare un’arancina pollo al curry? Se site degli irriducibili curiosi e avete voglia di sperimentare una liaison gastronomica fra Sicilia e India, dovete assolutamente provare l’arancina pollo al curry della Cantunera. La Cantunera è un una bottega gastronomica e arancineria che si trova a Comiso e a Ragusa Ibla. A Ibla, si trova presso i giardini iblei. Il locale è piccolissimo, saranno circa un cinquanta metri quadrati, ma è possibile accomodarsi fuori, soprattutto quando c’è bel tempo, e attendere queste delizie. La Cantunera vi propone arancine fritte al momento, quindi bisognerà aspettare cinque minuti prima di poter consumare. Vi sono tantissime proposte, dalle classiche a quelle decisamente più stravaganti ma l’arancina pollo al curry è una delizia.

Questa versione dell’arancina ha la tipica forma a cono (leggermente più bombata), una crosta super croccante (anche perché fritta al momento) e un ripieno caldissimo, proprio come deve essere. All’interno, troviamo pollo, cipolla, panna e curry. Il condimento non risulta troppo piccante, un rischio che si corre quando non si sanno dosare le spezie. In questo caso, il pollo al curry (o più correttamente masala), è un perfetto connubio fra piccante e sapido. La panna dona una certa cremosità al tutto e in questo modo anche il riso diventa morbido ma non appiccicoso.

I prezzi dell’arancina della Cantunera sono leggermente superiori alla media: si va dai 2.50 ai 3 euro al pezzo. Ma, onestamente, per un’arancina fritta al momento e per la grande e originale offerta gastronomica, il prezzo è più che giusto. E vi garantiamo che un singolo pezzo può saziarvi: potete tranquillamente farci un pranzo o una cena al volo.