Il materassino a forma di popò: l'ultima tendenza dell'estate

E' l'ultima tendenza in fatto di materassini per l'estate: sta spopolando Poo Emotion, il materassino a forma di popò nato dalla famosissima emoji Poo. Addio cigno, fenicottero, coccodrillo o ciambella: se durante questa estate si vuole essere cool, bisogna mettersi in piscina o al mare su un materassino di questo genere e restare aggrappati ad esso dolcemente, senza pensarci troppo.

Poo è il ricciolo marrone che rappresenta la popò, un’emoticon dai molteplici significati che ha conquistato tutti grazie al suo aspetto così particolare ed esilarante. Sulla scia del suo successo è nato il Materassino Poo, la versione gonfiabile dell’emoticon Poo, una popò da godersi in spiaggia o a bordo vasca per rilassarsi in solitudine o giocare in compagnia.

Le tipiche spirali del ricciolo non sono solo stampate ma sono in 3D, in questo modo la rievocazione è ancora più realistica e il materassino può piegarsi lungo le linee tra una “striscia” e l’altra; così asseconderà al meglio la posizione del vostro corpo.