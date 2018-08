Raddoppio lungomare di Scoglitti? Sarà una realtà

Vittoria - Il sindaco Giovanni Moscato rende noto che è stato depositato il primo stralcio funzionale per il raddoppio del lungomare di Scoglitti.

“Adesso attendiamo solo il decreto di finanziamento dal parte della Provincia con i fondi ex Insicem e si potrà procedere con la gara. Appena insediati abbiamo ottenuto la possibilità di modificare il vecchio finanziamento per l'ex zona industriale – progetto irrealizzabile – per il raddoppio del lungomare.

Il nuovo progetto, più adatto alle esigenze del territorio e pragmatico, prevede sopratutto un nuovo sistema di raccolta delle acque piovane, una delle criticità prima non affrontate. Ho dato mandato agli uffici di procedere con urgenza per realizzare il bando di gara per un’opera straordinariamente importante e su cui abbiamo scommesso sin dall’inizio, 24 mesi fa. Ringrazio tutti i tecnici che hanno partecipato alla stesura del primo stralcio funzionale esecutivo, che sono tutti tecnici interni del Comune, a dimostrazione del grande lavoro che siamo riusciti a fare in questi anni. Un altro atto, uno dei tanti, che ci da’ la consapevolezza di un lavoro importantissimo svolto al servizio dei cittadini, portato avanti sempre con il sorriso, l'onesta’ e con il coraggio per immaginare la città del futuro.

Ringrazio di cuore le migliaia di persone che con un messaggio, una chiamata, un post ci hanno sostenuto e incoraggiato. Mentre qualcuno lascia odio e macerie noi lasciamo finanziamenti e opere pubbliche. Il raddoppio del lungomare e’ realtà’ grazie a noi. I nostri figli e tutti noi potremmo goderci un lungomare moderno, con pista ciclabile e running. Un’opera che darà ancora più impulso alla nostra Scoglitti e alla nostra economia. Anche oggi a lavorare per la città, fino all’ultimo secondo”.