Varcuzze a Marina, iniziato lo sgombero

Ragusa - Sono iniziate alle 6 di questa mattina le operazioni di sgombero dei 5 natanti ancora presenti presso Piazza Dogana, a Marina di Ragusa, in esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 815 del 20 luglio scorso che disponeva il divieto di sosta delle imbarcazioni e la rimozione di quelle depositate da tempo nel sito in questione.

Tredici su diciotto sono stati i proprietari che, entro il termine del 30 luglio scorso stabilito dall’ordinanza sindacale, hanno provveduto alla loro rimozione.

Ad eseguire i lavori di rimozione e pulizia del sito l’ impresa Busso.

La custodia dei natanti sarà garantita per 30 giorni dal momento del deposito presso l’area comunale di via Francesco Spata, trascorsi i quali, in assenza di richieste di restituzione, si procederà al loro smaltimento. Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale che ha voluto restituire in tal modo decoro e sicurezza ad un’area importante del nucleo storico di Marina di Ragusa.