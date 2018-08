Vittoria, si è insediata la triade prefettizia

Vittoria - Il ministro dell'Interno ha nominato i tre commissari prefettizi che reggeranno il comune di Vittoria, sciolto per mafia venerdì scorso con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Si tratta del prefetto in quiescenza Filippo Dispenza, agrigentino di origine, già questore di Cagliari, nonché del viceprefetto Giancarlo Dionisi, 59 anni, attualmente fuori ruolo, ma sino al 30 aprile a supporto del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi industrializzati e infine di Gaetano D'Erba, dirigente della Ragioneria della prefettura di Siracusa e già commissario prefettizio del comune di Scicli.

I commissari hanno preso possesso già del loro ufficio e si sono insediati intorno alle 13. Al momento dell'insediamento erano presenti solo Dionisi e D'Erba che hanno sottoscritto il verbale d'insediamento davanti al Segretario generale e poi hanno avuto un colloquio di pochi minuti col sindaco 'decaduto' Giovanni Moscato.