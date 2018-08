Ragusa: donna tenta il suicidio, salvata in extremis

Ragusa - Ha tentato di farla finita ingerendo un grosso quantitativo di farmaci ma per fortuna è stata salvata in extremis dalla polizia.

La donna, una ragusana di 56 anni, aveva deciso di farla finita perchè il marito le aveva detto di volerla lasciare.

In preda ad una crisi di sconforto lo stesso giorno si era determinata a farla finita assumendo un ingente quantitativo di psicofarmaci.

A dare l’allarme alla sala operativa della Questura martedì scorso è stata un’amica della donna, preoccupata del fatto che quest’ultima da ore non le rispondeva al telefono, temendo che l’amica fosse stata colta da una crisi di sconforto per le vicissitudini familiari che stava vivendo nell’ultimo periodo e che avesse messo in atto un insano gesto.

Alla porta non ha risposto nessuno, ma la polizia ha scavalcato la recinzione ed è entrata all’interno della casa dove, riversa su un divano e priva di sensi, rinvenivano la donna e nelle sue vicinanze, sopra un mobiletto, numerosi blister di farmaci vuoti.

E' stata immediatamente trasportata all'ospedale, dove le sono state somministrate le dovute cure.