Taormina, turisti investiti, 4 feriti, grave una ragazza

Taormina - Drammatico incidente a Taormina, sulla statale vicino a Isola Bella: una donna di 29 anni avrebbe perso il controllo del suo mezzo, investendo un gruppo di turisti in vacanza. L'episodio si è verificato lungo la statale 114. L'auto procedeva in direzione Catania ed era guidata da una donna di Sant'Alessio.

Per cause ancora tutte da chiarire, ha perso il controllo dell'auto, investendo 4 giovani vacanzieri che attraversavano la strada.

In particolare, una ragazza è stata ricoverata a causa delle gravissime ferite. E' intervenuto anche l'elisoccorso. La giovane donna è stata condotta al pronto soccorso del Garibaldi di Catania. Altri tre feriti, tra cui la conducente dell’auto investitrice, sono stati accompagnati dalle ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Vincenzo di Taormina.