Michelangelo Giansiracusa nuovo capo di gabinetto a Siracusa

Siracusa - Michelangelo Giansiracusa, 41 anni, avvocato, è da oggi il nuovo Capo di Gabinetto del Sindaco. Giansiracusa si è insediato stamani nel suo ufficio al secondo piano di Palazzo Vermexio.

Sindaco di Ferla al suo secondo mandato, il nuovo Capo di Gabinetto è stato anche Presidente della SRR Ato Siracusa Provincia e Presidente dell'Unione dei Comuni “Valle degli Iblei”.

Durante la sua amministrazione, il Comune di Ferla ha risanato il suo bilancio, ottenendo tra i riconoscimenti anche l'inserimento nelle associazioni “Comuni virtuosi” e “Club Borghi più belli d'Italia”, nonché la menzione speciale ed il titolo di “Comune rinnovabile” da parte di Legambiente.

Ferla vanta una serie di primati in campo di buone azioni amministrative: è il primo “Villaggio del Compost del Sud Italia” per una riduzione della frazione organica, il primo “BorgoAlbergo” siciliano per una accoglienza bottom-up del turista, il primo

“Centro Olistico comunale d’Italia”, incubatore di idee, per la formazione di cittadini consapevoli.