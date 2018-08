Rosalba Panvini Sovrintendente a Catania

Siracusa - Rosalba Panvini è la nuova sovrintendente ai Beni culturali di Catania. Sebastiano Tusa, ha firmato il decreto di nomina che sposta il funzionario regionale da Siracusa al capoluogo etneo. Prende il posto di Maria Grazia Patanè, che è andata in pensione.

A Siracusa, per il momento, rimane ad interim Calogero Rizzuto che si è insediato lunedì mattina negli uffici di piazza Duomo e che potrebbe rimanere alla guida della Sovrintendenza ai Beni culturali cittadina per qualche settimana, fino a quando non arriverà la nomina da Palermo del nuovo sovrintendente.