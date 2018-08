Chiaramonte: sbatte con lo scooter contro un muro, grave giovane tunisino

Chiaramonte Gulfi - Incidente stradale ieri mattina intorno alle 5.30 in via Cappella, a Chiaramonte Gulfi. Un italiano di origini tunisine di 20 anni, residente da diversi anni a Chiramonte, mentre era a bordo di un motorino Piaggio Zip, è andato a sbattere, per motivi ancora tutti da chiarire, contro il muro della via. Il ragazzo è stato soccorso dai vicini di casa, che hanno immediatamente chiamato il 118.

In un primo momento, è stato trasportato al pronto soccorso di Vittoria. Successivamente, a causa delle lesioni riportate, è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata. Secondo quanto si è potuto apprendere, il ragazzo avrebbe riportato diversi traumi, in particolare al cranio.

Ancora tutte da chiarire le cause dell'incidente. Indagini da parte dei carabinieri di Chiaramonte, intervenuti sul posto.

Foto: repertorio