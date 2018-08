Tamponamento sulla Scicli-Donnalucata

Scicli - Tamponamento sulla Scicli-Donnlucata, questa notte, poco dopo le 22, nei pressi dell'incrocio per contrada Arizza. A restare coinvolti due mezzi: una Fiat Punto e una BMW che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Non ci sono, per fortuna, feriti gravi.