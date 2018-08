Modica Summer Fest: è l'ora degli Eiffel 65

Modica - E’ il fine settimana degli Eiffel 65. La popolarissima band italiana è pronta a far ballare tutti venerdi 3 agosto in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica. La band torinese proporrà tutti i suoi successi più famosi da Blue (Da Ba Dee) a Move Your Body, da Quelli che non hanno età a Viaggia insieme a me. Particolari misure di sicurezza sono state pensate per accogliere i gli spettatori del concerto. L’organizzazione raccomanda di arrivare prima delle 21:30, orario fissato per l’inizio dello spettacolo.

Nel pomeriggio sempre a Marina sul lungomare Buonarroti lavoratorio per bambini “Letture interattive creative” a cura di MaPerò. A Modica alle 21:00 nell’atrio comunale l’Associazione Mozart Italia propone “Amor Sacro Amor Profano”, l’arte barocca in musica.

Sabato 4 agosto in Piazza Matteotti a Modica alle 21:30 il concerto dei “Controvento”. Alle 21:00 nell’area di S.Giuseppe U Timpuni il cartellone della rassegna estiva “Teatro in Parcoscenico” propone “Si cunta, si rici e si canta” a cura del Piccolo Teatro. In Piazza Mediterraneo a Marina “I Pensiero” cover band dei Pooh. A Frigintini in Piazza Ottaviano lo spettacolo musicale de “I Roomors”.

Domenica 5 agosto in Piazza Matteotti alle 21:30 il concerto degli “Spaghetti & Roll”. A Marina alle 11:00 sosteranno le splendide auto che stanno prendendo parte al Tour delle Rosse Ferrari 2018. Nel pomeriggio l’ASD Motyka organizza un’esibizione sportiva e quindi il saggio di fine anno. All’Auditorium Nannino Ragusa il concerto “Pink Floyd”. A Frigintini lo spettacolo musicale a cura della Dancing Planet.