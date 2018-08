Alla scoperta di Modica Bassa, coi Lions

Modica - “I tesori di Modica Bassa" è l’iniziativa organizzata dal Lions Club di Modica che si terrà domani venerdì 3 agosto per la scoperta e la promozione di siti culturali e monumentali della parte bassa della città con una passeggiata guidata dalla storica dell’arte Mirella Spillicchi.

L’appuntamento è per le ore 19 alla Chiesa del Carmine in Piazza Matteotti ed il programma prevede a seguire la visita del portale laterale della Chiesa del Carmine, con le antiche strutture antecedenti al terremoto del 1693, la visita della Chiesa di San Domenico, della Chiesa di Santa Maria di Betlem con la lunetta di Berlon e terminerà con la visita del Castello dei Conti eccezionalmente aperto di sera per ammirare l’area monumentale ed il panorama serale di Modica.

La partecipazione all’evento “I tesori di Modica Bassa” organizzato del Lions Club di Modica è aperta ai cittadini ed ai turisti ed è rivolta anche ad una raccolta di fondi per il restauro dell’Annunciazione del Gagini presso la Chiesa del Carmine organizzato dal Lions Club di Modica i cui lavori inizieranno in autunno.