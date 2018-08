I Love Ragusa rivendita autorizzata SAIS per biglietti Baroque Tour Bus

Ragusa Ibla – I Love Ragusa, a partire da oggi, è rivendita autorizzata SAIS per i biglietti del “Baroque Tour Bus”, il servizio ideato per permettere a tutti i turisti e i viaggiatori di spostarsi agilmente attraverso Ragusa Ibla, Modica e Scicli in bus ad un prezzo molto competitivo. Tutti i bus, inoltre, sono muniti di audioguide disponibili in sei lingue.

Il servizio prevede la possibilità di usufruire dei classici bus scoperti ed è possibile effettuare tour giornalieri, di due giorni e anche di tre giorni.

Scegliendo, ad esempio, il tour di uno o due giorni, sarà possibile girare gratuitamente per le città di Ragusa Ibla, Modica e Scicli semplicemente acquistando un unico biglietto. Il servizio, inoltre, prevede anche alcune corse notturne, in quanto l’autobus è attivo fino alle ore 1.20 del mattino. Per fare un esempio, sarà possibile passare la serata a Scicli, pur avendo il B&B a Modica o Ragusa Ibla e viceversa.

Un servizio unico, che sicuramente mancava e che da oggi avrà una marcia in più grazie ad I Love Ragusa: “Sono veramente felice di poter aiutare i turisti e i viaggiatori offrendo loro la possibilità di acquistare il biglietto in via Chiasso di Marco 1, in piazza Gian Battista Hodierna. Ragusa Ibla merita il meglio in termini di servizi e I Love Ragusa vuole regalare, ad ogni turista, un’esperienza indimenticabile”.

Per info sui costi dei biglietti e sulle fermate del tour, rivolgersi ad I Love Ragusa, vicolo Chiasso di Marco 1, piazza Gian Battista Hodierna, Ragusa Ibla.