Il mistero sui funerali di Sergio Marchionne

Torino - Mai riserbo fu più impenetrabile. Nulla si sa o si è saputo dei funerali di Sergio Marchionne. Si conosce invece la data della commemorazione pubblica. L'ex amministratore delegato di Fca, morto lo scorso 25 luglio, in seguito a un cancro ai polmoni, sarà ricordato il prossimo 14 settembre, nel Duomo di Torino, con una commemorazione pubblica in programma alle 11 del mattino. La notizia è stata comunicata da Fca in una nota. Il gruppo ha aggiunto che l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, celebrerà una messa solenne alla presenza dei familiari, dei vertici dell'azienda e di tutti coloro che "hanno avuto modo di apprezzare quei valori di umanità e responsabilità di cui Sergio Marchionne è sempre stato il più convinto promotore nel lavoro e nella vita privata". Una seconda cerimonia commemorativa si terrà il 27 settembre ad Auburn Hills, dove ha sede Fca negli Stati Uniti.