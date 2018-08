Yacht, l'Azteca lambisce Marina di Ragusa, e fa sognare. FOTO

Ragusa - Non è entrato nel porto, lo ha solo lambito. Lo yacht Azteca è apparso, soprattutto di notte, come una citta galleggiante davanti all'antica Mazzarelli. Costruita nel 2010, la barca è lunga 72 metri, ospita 12 passeggeri in sei cabine e vale 80 milioni di dollari. Ha uno scafo in acciaio e una sovrastruttura in alluminio. E' di proprietà del fortunato messicano Ricardo Salinas Pliego, un ex mobiliere diventato padrone di un gruppo industriale di prima grandezza, oltre che editore e produttore di programmi televisivi in lingua spagnola. La barca, ammirata per 24 ore dai residenti di Marina di Ragusa, ha un originale beach club di 100 metri quadrati a poppa. Qui, la piattaforma di nuoto si trasforma in una grande spiaggia quasi nel mare stesso, attrezzata con una doccia e sedie.

Ha una sontuosa suite armatoriale e cinque cabine doppie. La suite dell'armatore copre da sola 120 metri quadrati. Sita sul ponte principale, la suite comprende il bagno per lui e per lei, una sala massaggi separata e la sala cinema. La vera sorpresa è il boccaporto che può essere abbassato di 90 gradi diventando come un balcone che si libra direttamente sopra le onde.

Lo Yacht ospita un equipaggio di 28 persone, è alimentato da due motori Caterpillar 3516B-CHD che gli consentono di raggiungere una velocità massima di 16,5 nodi e di navigare comodamente a 15 nodi. Può raggiungere una gamma di 6.000 miglia nautiche mentre gira a una velocità di 12 nodi.