Rilasciato l'ex ministro egiziano

Comiso - E’ stato rilasciato dalla polizia di Ragusa Muhammad Mahsub, ex ministro del governo del deposto presidente egiziano Mohammad Morsi (ora in carcere in Egitto), che era stato fermato in un bed and breakfast di Comiso dopo un "allert" scattato perché nei suoi confronti era pendente un mandato di estradizione dall’Egitto. Il provvedimento, secondo quanto si è appreso, è stato ritenuto non applicabile all’ex ministro, docente di legge e avvocato, che nel frattempo ha ottenuto la cittadinanza italiana e perché non è stato ritenuto sussistere il pericolo di fuga.