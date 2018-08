Marina di Modica, quanto sei cara?

Modica - Marina di Modica. Ho notato mio malgrado che qualche attività ultimamente ha fatto lievitare i prezzi (concedetemi il termine, un panino con petto di pollo 11.00€ è lievitazione speciale, oppure una normalissima cena per 4 coppie di turisti 480.00€, credetemi normalissima). Nei panni dell'amministrazione presterei maggiore attenzione al fenomeno. Non vorrei passasse il messaggio (e oggi i social accelerano questi pericolosi meccanismi) che Modica è una città cara. Oppure che per colpa di qualcuno si dica che a Modica ci si approfitta dei turisti. Le Amministrazioni succedutesi in questi anni hanno fatto tanto per far conoscere la nostra città nel mondo e far crescere il turismo. Innescare processi negativi sarebbe davvero un peccato.