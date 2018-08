Panarea - Luca Cordero di Montezemolo a Panarea. L'imprenditore, ex presidente di Ferrari e Confindustria, è stato avvistato sul moletto dell'isola eoliana, arrivato a bordo del suo mega yacht. Molto gentile e cordiale, ha concesso a chi l'ha riconosciuto una foto ricordo. Qui, lo vediamo insieme a Giovanni Incognito, un simpaticissimo e gentilissimo skipper che si occupa di effettuare gite ed escursioni giornaliere in barca in tutto l'arcipelago eoliano, partendo da Panarea.

Anche quest'anno, la Sicilia si conferma meta prediletta di imprenditori, politici e personaggi dello spettacolo, anche di caratura internazionale. Le Eolie, proprio qualche settimana fa, sono state la meta del produttore e attore americano Will Smith, per non parlare dei tour effettuati da Beyoncé e da Sarah Jessica Parker.

Le Eolie, in ogni caso, restano una delle mete preferite in assoluto.