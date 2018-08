Mummia con malattia ''dita a ragno''

PALERMO, 3 AGO Scoperta in Sicilia la prima mummia con le tracce della malattia 'dita a ragno', che rende le dita particolarmente lunghe e affusolate e della quale si ritiene soffrissero personaggi celebri come Abramo Lincoln, Charles de Gaulle e il faraone Akhenaton. La mummia è stata scoperta nelle catacombe di Palermo dal gruppo di lavoro dell'antropologo Dario PiombinoMascali, nell'ambito del progetto "Mummie siciliane" in corso da oltre dieci anni. I risultati delle ricerche faranno parte di una pubblicazione alla fine dell'anno. "Dopo il caso della sindrome di Robinow rilevato nel 2010 osserva PiombinoMascali questa condizione patologica aggiunge un tassello importante alle conoscenze sulle mummie siciliane". "Si tratta di uno studio di mummiologia tra i più rinomati al mondo dice l'assessore Sebastiano Tusa che contribuisce a fornire utili dati sulla paleopatologia dei nostri antenati e ci permette di avere una visione diacronica e storicizzata della salute della popolazione della città".